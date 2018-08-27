Табір волонтерів: хто такі і як допомагають людям

У містечку Лебедин на Сумщині волонтери відновлюють три об’єкти: два помешкання багатодітних родин і школу-інтернат. На останньому й трудиться Тетяна з Івано-Франківська, вона – мама у декретній відпустці. На тиждень залишила дитину на тата і долучилася до благородної справи.

Більшість волонтерів – студенти. Із будівельною спеціальністю ніхто не пов’язаний. Вчаться тут же, на практиці.

Серед доброчинців – 14 українців, 8 італійців та одна француженка.

Дивіться: Волонтер із США поселився у селі та вчить дітей мові та музиці

Із безкоштовним ремонтом пощастило й багатодітній родині учасника АТО. Тут волонтери працюють над дитячою кімнатою.

Проект фінансує Міністерство молоді та спорту України – цього року виділили 100 тис. грн. На них купують будівельні матеріали, а також оплачують харчі і дозвілля волонтерам.

Такі табори відкрили у різних куточках України. На одному місці зміна працює тиждень-два, потім переїжджає. Аби волонтери паралельно знайомилися з різними містами та культурами.

До слова, утеплення будинків і добудова кімнат: як волонтери допомагають нужденним.

Опубліковано Серпень, 27 в 22:00



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.