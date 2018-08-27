Табір волонтерів: хто такі і як допомагають людям
У містечку Лебедин на Сумщині волонтери відновлюють три об’єкти: два помешкання багатодітних родин і школу-інтернат. На останньому й трудиться Тетяна з Івано-Франківська, вона – мама у декретній відпустці. На тиждень залишила дитину на тата і долучилася до благородної справи.
Більшість волонтерів – студенти. Із будівельною спеціальністю ніхто не пов’язаний. Вчаться тут же, на практиці.
Серед доброчинців – 14 українців, 8 італійців та одна француженка.
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Із безкоштовним ремонтом пощастило й багатодітній родині учасника АТО. Тут волонтери працюють над дитячою кімнатою.
Проект фінансує Міністерство молоді та спорту України – цього року виділили 100 тис. грн. На них купують будівельні матеріали, а також оплачують харчі і дозвілля волонтерам.
Такі табори відкрили у різних куточках України. На одному місці зміна працює тиждень-два, потім переїжджає. Аби волонтери паралельно знайомилися з різними містами та культурами.
До слова, утеплення будинків і добудова кімнат: як волонтери допомагають нужденним.
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