За кілька годин до вибуху – навчання на Рівненському полігоні

Кілька днів на Рівненському полігоні – бригадні тактичні навчання. 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада проходить злагодження перед відправкою на передову.

Одним із етапів навчань є звільнення захопленого бойовиками села. Село звільнили. Наступний етап- подолання річки. На тому боці ворог. Українські розвідники першими опиняються на березі.

Дивіться: Важко поранених відправили до Львова: деталі вибуху на Рівненському полігоні

Вони коригують артилерію. Боги війни підключаються до бою, створюють суцільну вогневу завісу на шляху нашої техніки та особового складу. Бойову операцію підтримують і з неба. Наче амфібії, через річку пливуть БМП і танки.

Поговорити з військовими вдається тільки, коли всі етапи операції завершені. Все йшло за планом. Наша знімальна група поїхала з полігону за кілька годин до сьогоднішньої трагедії. Після вибуху навчання призупинили.

До слова, президент Петро Прошенко доручив Міноборони та Генштабу ЗСУ терміново розібратися у причинах вибуху на полігоні у Рівненській області і наприкінці наступного тижня доповісти про результати розслідування.

Опубліковано Липень, 06 в 17:46



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.