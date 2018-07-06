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За кілька годин до вибуху – навчання на Рівненському полігоні

Кілька днів на Рівненському полігоні – бригадні тактичні навчання. 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада проходить злагодження перед відправкою на передову.

Одним із етапів навчань є звільнення захопленого бойовиками села. Село звільнили. Наступний етап- подолання річки. На тому боці ворог. Українські розвідники першими опиняються на березі.

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Вони коригують артилерію. Боги війни підключаються до бою,  створюють суцільну вогневу завісу на шляху нашої техніки та особового складу. Бойову операцію підтримують і з неба. Наче амфібії, через річку пливуть БМП і танки.

Поговорити з військовими вдається тільки, коли всі етапи операції завершені. Все йшло за планом. Наша знімальна група поїхала з полігону за кілька годин до сьогоднішньої трагедії. Після вибуху навчання призупинили.

До слова, президент Петро Прошенко доручив Міноборони та Генштабу ЗСУ терміново розібратися у причинах вибуху на полігоні у Рівненській області і наприкінці наступного тижня доповісти про результати розслідування.

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