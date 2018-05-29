Тактика турбуючого вогню та білі мішки: бійці ООС про поведінку бойовиків

Білі мішки на горизонті – це укріплення ворога на підступах до Горлівки.

Бійці королівської бригади зізнаються, після останніх подій навколо сусіднього села Південне, яке українська армія повернула під свій контроль, бойовики підтягнули на цю ділянку фронту значний резерв. Це помітно по озброєнню, яке застосовує ворог, і це зовсім не стрілецька зброя.

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Військові зазначають, бойовики на цій ділянці фронту застосовують тактику так званого турбуючого вогню. Щоправда, при цьому малим калібром себе не обмежують. Ворог дедалі частіше відкриває вогонь з мінометів та навіть ствольної артилерії, розташовуючи свої розрахунки в житлових кварталах, таким чином, прикриваючись цивільними.

До слова, терористи обстріляли будинки стареньких у Новгородському.

Опубліковано Травень, 29 в 20:08



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