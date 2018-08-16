Там були Гітлер і Муссоліні! На Черкащині відновили підготовку військових пілотів

Під Уманню на Черкащині відновили підготовку військових пілотів. Привели до ладу місцевий аеродром, який понад 10 років занепадав. Тепер тут проходять навчання курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил.

Військовий аеродром під Уманню звели за наказом НКВС. Тоді це було летовище першої категорії. У роки Другої Світової нацисти облаштували тут злітно-посадкову смугу.

Наприкінці серпня 1941-го тут приймали двох диктаторів. Гітлер і Муссоліні приземлились сюди на чотиримоторному німецькому літаку Кондор. На аеродромі їх вітали німецькі війська. Нині про історію появи летовища нагадують вцілілі шестигранні плити, викладені німцями.

Пізніше аеродром переоснастили під навчальні польоти для молодих льотчиків, які опановували МіГи, а згодом Л-39. Востаннє військові літаки тут приземлялись у 90-х. Далі понад 10 років занепаду і зрештою торік – повернення до життя.

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Другий рік поспіль курсанти-третьокурсники здійснюють тут тренувальні польоти. Навчаються на чеських Л-39 Альбатрос. Цей залізний птах нині використовують у понад 30-ти країнах світу.

На навчаннях враховують досвід АТО, а також європейських країн. Відпрацьовують фігури складного пілотажу. До них посилено готують на землі. Підготовку курсантів оцінюють на екзаменаційному польоті.

Третій і четвертий курс відпрацьовують навички на Альбатросах. На п’ятикурсників чекають бойові літаки: МіГ 29, Су 27, СУ 25. Далі пілоти служитимуть у військових частинах Повітряних Сил.

Навчання для цих курсантів почалися ще в липні і триватимуть, доки дозволятиме погода.

До слова, за кілька годин до вибуху – навчання на Рівненському полігоні.

Опубліковано Серпень, 16 в 20:06



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