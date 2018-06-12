Танки та контрнаступ: як тренують бійців ООС

Донецька область. Три танки Т-64 йдуть в контрнаступ на бойовиків. Танкові та механізовані зводи відкидають ворога назад. Калібри 125 міліметрів працюють без перестану.

Це легенда, за десятки кілометрів від передової, армійці готуються відбивати можливий прорив ворога, та йдуть в контрнаступ. Для захисту на мінних полях на танках спеціальні трали.

Бойовики підривають один з танків. На поле бою виїжджають медики. Поранених евакуюють, пошкоджений танк забирають, на все лічені секунди.

Це потім з посмішкою Артем розкаже, як його танк підірвали на навчаннях.

Дивіться: Шукають слабкі ланки оборони! Боєць ООС отримав поранення обличчя

Поки Артема евакуюють, в бій вступають бойові машини піхоти. І ось вона – кульмінація. За півгодини противник розбитий.

Танки відійшли, бойові машини піхоти відганяють ворога до вихідних позицій.

Навчання закінчені. Командувач ООС Сергій Наєв задоволений.

До слова, українські десантники зайняли перше місце у марш-кидку на 87 км для поранених ветеранів The Cateran Yomp-2018.

Опубліковано Червень, 12 в 19:44



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.