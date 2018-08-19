Тартак і Марічка Бурмака. Як пройшов фестиваль Твоя країна у Генічеську

Тисячі глядачів, багато пісень, драйву та Чорне море. У суботу Генічеськ приймав фестиваль Твоя країна. Жителі і гості курортного містечка на межі з Кримом на собі відчули: вітчизняна музика – провайдер нашої мови.

Іванна Червінська зачаклувала солов’їним голосом, Фома з Мандрами відправили у подорож Карпатами, а Марічка Бурмака розірвала душу мелодійною лірикою. Підбадьорили інструментальні композиції Джипсі Лір та звів з розуму шалений рок Тартака. Ініціатор фестивалю – міністерство інформаційної політики – зібрав виконавців, цікавих для людей різного віку і музичних уподобань.

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Ведучий концерту Фома з гордістю презентував відеоролики Україна – це Європа та бренд Ukraine Now, що отримав нагороду як найкращий логотип року у світі. З маленької сцени на площі Відродження Україна ніби торкнулася душі кожного. А енергія Тартака зібрала глядачів у єдину хвилю.

У день незалежності Твоя країна фест завітає до Маріуполя. А у вересні розгойдає українським драйвом прикордонний Конотоп, Мукачево, Новоселище та Сарни. Фестиваль обіцяють повторити і наступного року.

До слова, фестиваль у Тустані: розваги і новітні технології.

Опубліковано Серпень, 19 в 20:37



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