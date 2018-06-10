Татарський одяг і гуляння до ранку – невідомі традиції та легенди стародавнього Кракова

Дивний звичай виник через легенду. У 13-му столітті до Кракова підійшли татари і зупинилися у передмісті на Звєжинцю, щоб зранку напасти. Місто було не готове до бою, усі святкували день Божого тіла.

Тоді сплавщики лісу вирішили самі боронити Краків. Похапали сокири і розпочався бій. Після перемоги лісоруби переодяглися у татарський одяг та на конях в’їхали до міста.

На честь перемоги краків’яни влаштували банкет і гуляли аж до рання, за рік знову це повторили, за два-три-десять, кількасот років і так досі. Тепер це вже така традиція – лайконік переможно гарцює містом.

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Лайконік, або Звєжинецький коник – це уособлення перемоги та вдачі. Кожен, кого він торкнеться булавою, протягом наступного року буде успішним. Та за це, повинен заплатити калим. Лайконік завжди ходить однаковим маршрутом – від місця бою до центральної площі.

Цікаво, що роль Лайконіка вже 30 років виконує наглядовий інспектор Муніципальної системи водопостачання та водовідведення у Кракові Збігнєв Глонек, який доти 17 років ходив у почті.

Костюм у такому вигляді виник 1904-го року, створений відомим художником Станіславом Висп’янським. Раніше Лайконіки мали різний вигляд.

Нині цей татарин – один із найпопурярніших неофіційних символів Кракова. Виникла навіть мережа кав’ярень Лайконік, його зображення видно на сидіннях у трамваї, також є його скверик.

До слова, у Польщі розбився український літак.

Опубліковано Червень, 10 в 15:03



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