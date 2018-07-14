Ті, хто подолав рак: що робити та як жити далі

Кучерява, усміхнена і красива. У 18 років Інна втратила всю сім’ю, а в 24 – лікарі сповістили, що в неї рак. Спершу від знайомих приховувала свій діагноз. Інформацію про недугу дізнавалася з Вікіпедії. Пошук грошей на лікування переклала на дядька.

Після того, як дівчина опанувала себе, розповіла про рак усім, зібрала гроші на лікування і вже декілька років живе щасливо, у неї ремісія. Де ж брати кошти на лікування, адже в Україні немає достатньої кількості благодійних фондів для дорослих онкохворих. Але зібрати величезні суми – можливо, вчать ці жінки.

Але більше, ніж гроші може бути тільки віра в те, що все буде добре. Це знає Тетяна. 10 років тому вона захворіла не лише фізично. Мала, як і більшість, депресію. Від неї рятують не тільки пігулки, а спілкування, розваги та вчинки, яких раніше не робила. Наприклад, стати фото-моделлю.

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Усміхнені і не самотні. Ніхто не повинен проходити цей шлях наодинці. Знайти однодумців можна в асоціації Inspiration family. Учасники дружать, мотивують та переймають досвід одна в одної.

Народити маля можна і після лікування, головне вчасно про це задуматись, кажуть ці жінки. Гроші будуть – якщо попросити. Шанс на одужання більший, якщо вчасно продіагностувати хворобу та й лікуватися традиційною, а не народною медициною. Це не порожні слова, а досвід жінок, які здолали рак.

До слова, 5 здорових звичок, які продовжать життя на 15 років.

Опубліковано Липень, 14 в 19:25



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