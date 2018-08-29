Ті, хто віддали життя за незалежність! Як пройшов день пам’яті по загиблих в Іловайську

Під посольством Росії у Києві сьогодні активісти, волонтери і вояки провели промовисту акцію – просто перед вікнами диппредставництва країни-агресора встановили 366 білих хрестів на знак пам’яті про жертв Іловайської трагедії.

Після хвилини мовчання військовий капелан назвав поіменно кожного, хто віддав своє життя під час виходу зеленим коридором, який росіяни перетворили на коридор смерті. Забути цей злочин неможливо, але цього замало – кажуть учасники акції – важливо привернути увагу світу і притягти господаря Кремля до відповідальності за військові злочини.

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Вшановували загиблих героїв і на Михайлівській площі у столиці. Тут відкрили оновлену стіну пам’яті. На ній фотографії та біографії майже 3-х тисяч вояків, загиблих на Донбасі. Опівдні почалася Всеукраїнська панахида за загиблими захисниками. Богослужіння, яке одночасно тривало майже по усій країні, у столиці провів Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Кожне обірване життя – це злочин російського агресора, за який він неодмінно буде покараний. Такі слова у пам’ять про загиблих захисників в Ілловайську написав Петро Порошенко у своєму фейсбуці. Він каже, саме завдяки героям, багато-хто із яких віддав життя за Україну, держава змогла зберегти свою незалежність.

До слова, Факти ICTV повідомляли про те, в Україні починаються зйомки фільму про бої за Іловайськ

Опубліковано Серпень, 29 в 17:35



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