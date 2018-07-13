Тіні забутих предків і Високий перевал: композитору Мирославу Скорику 80 років

Ні дня без роботи. Один із перших букетів Мирослав Скорик отримує від журналістів. Композитор у власному кабінеті в рідному Львові розпочинає відзначати ювілей. Каже часу на відпочинок просто немає. У 80 він виховує студентів київської та львівської консерваторій, пише музику, гастролює з концертами.

Інструментальна мелодія супроводжує його все життя. Пригадує, у 6 років написав першу. І хоча батьки були проти розвивати музичне захоплення сина, його долю вирішила найвидатніша співачка світу.

Згодом талант 25-річного композитора зі Львова зачарує режисера Сергія Параджанова. І Тіні забутих предків оживуть під супровід Скорика.

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Музика маестро звучить у понад 40-ка фільмах, а його мелодії уже почули в концертних залах щонайменше шістдесяти країн світу.

Втім у серцях мільйонів його вічна – Мелодія Ля мінор, цей музичний скарб він написав до фільму Високий перевал.

Оперу Мойсей, яку так просив написати батько композитора, благословив сам Папа Римський, відтоді уже 17 сезон виставою захоплюються на сцені Львівської опери.

У свій День народження Герой України – Мирослав Скорик не розповідає, над чим працює, аби не наврочити, втім планів у легенди української музики ще дуже багато.

До слова, пісня гурту KAZKA Плакала стала лідером чарту кліпів в українському сегменті YouTube.

Опубліковано Липень, 13 в 22:32



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