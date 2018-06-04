Топ-100 – Нові лідери обрали сотню претендентів на перемогу

Сотня амбітних, прогресивних та готових змінювати країну на краще. Саме ці 100 людей боротимуться за перемогу в національному телепроекті Нові лідери.

Кожен з них має конкретний план дій і натхнення, аби втілити його в життя. За півсотні фаворитів свої голоси віддавали виборці шляхом онлайн-голосування. Таких зареєструвалось понад 150 тис.

Ті 50 анкет, які вибилися у фаворити голосування, пройшли повторну ретельну перевірку на справжність голосів та відсутність будь-яких маніпуляцій. “Накручені” голоси анульовували, а злісних порушників виключали з гонки.

Другу половину ТОП-100 обрав Відбірковий комітет, до нього входять 9 представників від 33-ох громадських організацій, яким довіряють українці.

Дивіться: Проект Нові Лідери: як перевіряють програми учасників

Звертали увагу на доброчесність виборця, реалістичність ідеї та наявність конкретного плану її втілення.

Сотню майбутніх нових лідерів усе літо рекламуватимуть по телебаченню та в соцмережах. Крім того, на них чекає школа лідерів.

12 червня ТОП-100 лідерів зберуться в Києві на відкриття університету лідерів, послухають перші лекції, потім матимуть можливість навчатися.

Відбірковий комітет до Дня незалежності має прийняти рішення про топ-10 лідерів, які підуть в телевізійну частину телепроекту.

Середній вік ТОП-100 лідерів – 35 років. З них 63 людини – це чоловіки і 27 жінок. Найпопулярніші напрямки проектів – соціальні, стратегічні; спрямовані на розвиток держави; економічні; освітні та культурні; регіональні та IT.

Найбільше нових лідерів потрапили до ТОП 100 з Київської, Львівської , Одеської, Харківської та Дніпропетровської областей. 2 нових лідери – з Донецької області та 1 із Криму.

Переможець проекту отримає гроші на втілення своєї ідеї. Обиратимуть його телеглядачі із 10-ки найкращих.

До слова, у Національному телепроекті Нові лідери почали дискваліфіковувати учасників.

Опубліковано Червень, 04 в 20:45



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.