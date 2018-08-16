Топ-3 найпопулярніших авто в Україні
В Україні дедалі більше продається кросоверів та позашляховиків. Про це повідомляють в асоціації Укравтопром. Мовляв, за останні півроку частка цих автомобілів на українському ринку сягнула 55%.
Ще 5 років тому цих авто було менше третини. Найбільшим попитом серед українців користуються Renault Duster, Toyota Rav 4 та Hyundai Tucson. З чим пов’язаний такий вибір, в асоціації не пояснюють.
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Лише додають, українці переймають звички європейців. Там вже давно найбільшою популярністю користуються саме позашляховики та кросовери.
До слова, шведи представили першу безпілотну вантажівку.
2018-08-16
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