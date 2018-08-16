Топ-3 найпопулярніших авто в Україні

В Україні дедалі більше продається кросоверів та позашляховиків. Про це повідомляють в асоціації Укравтопром. Мовляв, за останні півроку частка цих автомобілів на українському ринку сягнула 55%.

Ще 5 років тому цих авто було менше третини. Найбільшим попитом серед українців користуються Renault Duster, Toyota Rav 4 та Hyundai Tucson. З чим пов’язаний такий вибір, в асоціації не пояснюють.

Дивіться: 69 грн за 69 хвилин: чи вигідний каршерінг та як скористатися

Лише додають, українці переймають звички європейців. Там вже давно найбільшою популярністю користуються саме позашляховики та кросовери.

До слова, шведи представили першу безпілотну вантажівку.

Опубліковано Серпень, 16 в 11:04



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.