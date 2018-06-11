Топ-5 здобутків України від безвізу з ЄС

Вікторія з посмішкою згадує бюрократичні перепони, які доводилося долати, аби отримати візу до країн Шенгену.

Величезні черги у консульствах, десятки різних довідок і принизливе ставлення.

Та все це лишилося у минулому. Щоб поїхати до Європи тепер варто мати лише біометричний паспорт. За рік безвізу Вікторія встигла побувати у 5 країнах.

Дівчина сміливо розвіює байки скептиків, які стверджували – то задоволення лише для багатіїв. Каже, з’їздити до Європи можна економно.

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Головне свою поїздку планувати заздалегідь. Тоді можна і квитки купити за акцією і знайти дешеве житло.

Щоправда маємо і мінуси. За кордон українці їдуть не лише відпочивати, але й заробляти. Лише за останній рік з країни на постійні заробітки виїхали понад мільйон співвітчизників.

До того ж, з початку дії безвізу, у сервісних центрах були черги за біометрикою. Іноді швидше було зробити звичайну візу, аніж дочекатись нового паспорта.

Про збільшення пасажиропотоку у країни ЄС заявляють і у держприкордонслужбі.

Там кажуть, за рік кількість мандрівників збільшилася на 2,5 млн. Але ця статистика складаєтьсяі з тих, хто мав довгострокові візи, і тих хто щойно отримав біометричний паспорт.

Та окрім того, що українці почали більше їздити, приплив туристів до нашої країни теж збільшився. А ще завдяки безвізу, на нашому авіаційному ринку почала зникати монополія.

В країну почали поступово заходити лоу-кости, ціни на авіаперевезення знижуються, а невеличкі летовища отримали шанс на друге життя.

До слова, Факти писали, де хочуть відпочити українці влітку.

Опубліковано Червень, 11 в 10:45



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