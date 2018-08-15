Трагедія в Італії: хто винен у руйнуванні мосту та ціна покарання

Чоловік знімав на відео міст під час грози, та став очевидцем трагедії. На його очах обрушилася величезна частина автостради. На мосту перебували сотні автівок. Водії вчора поспішали додому, адже сьогодні в Італії одне з найбільших свят – Феррагосто – Успіння Богородиці.

Та за мить опинилися під бетонними уламками, загинули 38 людей. Та деяким пощастило врятуватися. Гравець аматорського футбольного клубу Давіде Капелло після падіння вижив.

Біля мосту досі триває пошукова операція. Ще є ймовірність знайти серед уламків живих людей. Залучили навчених пошукових собак. В операції допомагають гірські рятувальники зі спеціальним спорядженням, адже висота мосту сягає 90 метрів.

Міст Моранді відкрили ще 67-го року. Конструкцію називали символом прогресу. Та в ті часи трафік був набагато менший. Та поступово міст став чи не основною трасою для доставки товарів з місцевих портів, а також дорогою, яка поєднувала французьку та італійську рів’єру. Про проблеми з мостом говорили давно.

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Однак влада через нестачу коштів постійно відкладали перебудову. Два роки тому почали ремонт, який і найімовірніше призвів до трагедії, слідчі вважають – попередня причина обвалу людська помилка в ході реконструкції.

Міністр транспорту Італії заявив, – компанію, яка управляє мережею італійських автострад притягнуть до відповідальності. Їм загрожує відкликання ліцензії та штрафі 150 млн євро. Також перевірять наскільки безпечні усі інші об’єкти, за які відповідальна компанія.

До слова, це не випадковість! Прокурор назвав причину обвалу моста в Генуї.

Опубліковано Серпень, 15 в 20:31



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