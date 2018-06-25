Трансплантологія в Індії: кого рятують і де допомагають українцям

Вже два місяці жінка живе з новим серцем. Його пересадили за державний кошт, але в Індії.

Після операції жодних ускладнень, лікарі просять лише менше бігати.

А от 14-літній Альоні кількасот метрів пройти, це перемога – у дівчинки легенева гіпертензія. До Індії їхала на трансплантацію, але її підлікували.

Півсотні українських пацієнтів врятував індійський доктор Балакрішнан, 12-м українцям провів трансплантацію. На його рахунку 25 тис операцій і кілька сотень пересадок серця. Приїхав до України поділитися досвідом та оглянути українських пацієнтів.

10 років тому Індія в питанні трансплантології була на тому ж рівні, що і Україна нині. Але дуже швидкими темпами ситуацію виправили. І сьогодні кількість донорів щороку збільшується на 40%. Індійці налагодили чітку систему, створили прозорий реєстр, законодавчо захистили лікарів, унеможливили чорні схеми і підготували суспільство до важливості трансплантології.

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За останні 10 років в Україні не зробили жодної пересадки серця. А трансплантації нирок роблять одиниці. В Україні є лікарі, які мають усе, щоб робити такі ж операції, але не готові люди та держава.

Досі в нас не було і законів. Лише нещодавно ухвалили документ, який дозволяє донорство після смерті. І зараз дуже важливо,щоб якомога скоріше система запрацювала, адже Україна виділяє на пересадку органів за кордоном шалені гроші.

Найбільша страшилка, яка паралізує українське суспільство, це чорна трансплантологія. Такий міф був і в Індії. Але тисячі врятованих житів ситуацію змінили.

До слова, з 1 липня українці надалі отримуватимуть медичну допомогу у будь-якому закладі охорони здоров’я незалежно від того підписали вони декларацію з лікарем або ще продовжують його шукати.

Опубліковано Червень, 25 в 17:00



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