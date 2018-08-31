Трохи сумно, але невідворотно: як кияни проводжають літо

Трохи сумно і почуття змішані, але невідворотно – сьогодні останній день літа. В авральному режимі батьки готують дітей до школи. Вже завтра перше вересня. І хоча більшість шкіл розпочнуть заняття у понеділок, залишилося мало днів, щоб одягти наново дітей.

На київських пляжах не велелюдно. Серед відвідувачів – рятувальники, спортсмени та завсідники київських зон відпочинку. Поруч кияни, які поспішають на роботу, проміняти трудовий день на пляж в останній день літа не зважуються.

Підраховують доходи від літнього сезону в Укрзалізниці. Аби всіх українців відправити на південь тут призначили 28 додаткових пар потягів. Лише з Києва до Одеси за літо з’їздило понад 620 тисяч пасажирів – це п’ята частина столиці.

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Хоча літо цього року спекою не пестило, натомість щедро топило рясними зливами вулиці Києва та Львова. І природа вказує на те, що прийдешня зима також буде без поступок.

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Опубліковано Серпень, 31 в 13:37



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