Трояндова олія з Болгарії – як виробляють та цілющі властивості

В самісінькому серці Болгарії в долині троянд вже 300 років вирощують ці квіти та роблять з пелюстків трояндову олію, аналогів якої в світі не має.

Все навкруги в колючих кущах, та місце ідеальне для цариці квітів. Влітку в долині помірна спека, а взимку немає сильних морозів. Тутешня трояндова олія- найякісніша та найдорожча в світі. Цвіт збирають вручну і лише на світанку. Саме тоді в бутонах найбільша концентрація ефірних олій.

Цьогоріч олії виготовили 2 тони. За кілограм правили до 12-ти тисяч євро. Та щоб отримати кіло олії потрібно 5 тон пелюстків. Їх переробляють у спеціальних перегінних апаратах.

Збирають квіти лише місяць. Але доглядати за кущами потрібно весь рік. У родини Ненчо 10 га гектарів трояндових плантацій. Планують розширятись, тож розвОдять розсаду.

Понад 90 % трояндової олії продають провідним світовим косметичним та парфюмерним брендам. Її наявність – обов’язковий компонент найдорожчих парфюмів.

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Те що не йде на експорт, використовують для виготовлення власної косметики та парфумів. Одна з найбільших косметичних фабрик в Болгарії. Вже понад чверть століття тут виготовляють косметику на основі цілющої трояндової олії.

Фабрику в 90-х створив батько Албени. Тепер це сімейний бізнес. За рік виготовляють 12 млн одиниць косметичних засобів. І продають у понад півсотні країн, в тому числі й і в Україну. Косметику на основі троянди цінують за цілющий ефект та неповторний квітково-медовий аромат.

Всю косметику виготовляють тут за власними унікальними рецептами. Обов’язково враховують особливості країни, куди продаватимуть продукт: клімат, традиції та національний темперамент.

Щороку трояндових кущів у Болгарії більшає, однак ця квітка скоріше ароматний символ країни. Трояндовий бізнес не бюджетоутворюючий для семимільйонної балканської держави. Королеву квітів цінують тут за імідж та всесвітню славу.

До слова, чим небезпечна соняшникова олія.

Опубліковано Липень, 19 в 10:15



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