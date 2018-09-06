Трояндове поле колишнього АТОвця: як вирощує та ціна квітів

Замість мінного поля – трояндове. Колишній АТОвець Андрій після повернення з війни на Сході зброю поміняв на квіти.

Започаткував власну справу і тепер вирощує у парнику на Львівщині троянди. Щоправда, не звичайні, а ірландські. Різнобарвні і без колючок.

Від гризунів троянди рятують музикою.

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На одному стеблі іноді буває по 5 квіток. Гілка коштує 25 гривень. Доглядати за рослинами, а головне формувати букети для доставок чоловікові допомагає дружина.

Раніше Факти ICTV писали про небезпечні атракціони Львова.

Опубліковано Вересень, 06 в 16:40



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