Троє наших бійців загинули: обстріл забороненою зброєю біля Богданівки

Більше трьох десятків обстрілів із залученням важких гармат. На Приморському напрямку ворог продовжує використовувати заборонене Мінськими домовленостями озброєння, постійно збільшуючи калібр. Напередодні російські окупанти артилерією атакували позиції українських військових біля Богданівки. Троє бійців 93-ї бригади загинули.

Хлопці показують свіжі вирви від снарядів та залишки протитанкових керованих ракет, якими обстрілювали наші позиції. На деяких уламках тут навіть зберігся заводський номер.

Читайте: Війна на Донбасі: багато загиблих і поранених

Біля Богданівки, як і загалом на всьому Маріупольському напрямку, ворог майже щоденно використовує ствольну артилерію, міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

За загиблих побратимів, хлопці з 93-ої бригади обіцяють помститися. Та запевняють, з відповіддю не забаряться. Натомість, у день святкування Конституції, кажуть: і надалі захищатимуть вільну й незалежну Україну, як би важко це не було.

До слова, спека і обстріли! На Маріупольському напрямку загострення.

Опубліковано Червень, 28 в 20:37



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.