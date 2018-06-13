Трухляві ліжка і рій мух. Умови у психоневрологічному інтернаті на Львівщині

Минуло 8 місяців відтоді, як співробітники офісу уповноваженого з прав людини з робочим візитом навідались до Монастироцького психоневрологічного інтернату, зафіксували порушення. На підопічних був дірявий одяг, дехто спав просто на дошках без матраців, у брудній білизні. Без попередження сюди знову приїхали.

У цьому інтернаті живуть більше сотні непрацездатних чоловіків з різними порушеннями психіки. З першого погляду побутові умови не з найгірших. На підлозі килимки і охайно застелені ліжка, та це тільки ззовні. Трухляві ліжка і наскрізь діряві матраци, а ковдри настільки брудні, що на сморід злітається рій мух. Персонал тицяє на брак грошей.

І це попри те, що 75% пенсії підопічних наповнюють бюджет закладу. А це понад 2 млн гривень щороку. Обласний бюджет виділив 9 млн на заклад. За ці гроші якраз би й мали купувати увесь необхідний інвентар, але ж ні. Люди поневіряються у жахітті, сутужно і з лазнею, підопічних миють ганчір’ям.

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До того ж, на одного пацієнта виділяють всього 3 комплекти постільної білизни на рік. Її бракує, бо та не завжди навіть встигає висохнути. Така ж ситуація і з матрацами, пояснює виконувач обов’язків закладу. Їх не можуть поміняти, поки не мине 3 роки – термін їхньої експлуатації.

Бракує і медикаментів – каже медсестра. Бо ж пацієнти з серйозними порушеннями нервової системи, у них часто трапляються напади, а отже ліки потрібні негайно. Однак за 3 гривні на день, які виділяє держава, хворому не надто допоможеш.

У закладі поки немає керівника, його звільнили ще у лютому. Однак посадовці обіцяють невдовзі обрати нового. Та чи зміниться від того животіння цих бідолах?

До слова, 9-та ранку, 30-тисячне містечко Первомайський. У мерії збираються кілька сотень людей. Вимагають – припинити ліквідацію шкіл.

Опубліковано Червень, 13 в 21:55



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