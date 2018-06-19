Трупи і сміття. З річки Стир дістали тонни непотребу

Півсотні мішків зі сміттям з річки Стир виловила луцька молодь. Вони вже вдруге взялися чистити місцеву водойму від пластику, скляних пляшок та іншого непотребу. Дівчата і хлопці організували еко-сплав на каяках і від побаченого за голову взялися. Мотлоху в річці знову багато. 20 кілометрів Стиру чистили весь день – так любителів відпочинку на природі, в черговий раз закликають прибирати за собою і любити чисте довкілля. А як показує практика, людям байдуже до навколишнього середовища.

Озброївшись веслами і мішками для сміття, вони осідлали спортивні каяки та взялися за прибирання головної водної артерії краю – річки Стир. Перед початком еко-сплаву – інструктаж.

20 учасників еко-сплаву взялися очистити 20 кілометрів Стиру. Чого тільки там не плаває – скляні пляшки, пластик, старе ганчір’я і навіть трупи тварин.

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Роботи тут непочатий край, кажуть активісти. Буквально за годину кожен набрав по мішку сміття. Збирати довелося і поблизу водоймища. А це ще складніше.

Сплав рікою Стир зараз популярний, спортивна приманка Луцька, як для туристів так і для городян. Охочих відправитися в похід на воді влітку більше. І чимало маршрутів захаращені.

Комунальники виправдовуються: чистять берега як можуть, але всюди не достають. Тому така допомога активістів дуже цінна.

Абсолютно безкоштовно учасники еко-сплаву за день зібрали тонну сміття, а це 50 мішків сміття. Працювали з ранку до пізнього вечора. Такий суботник організовували і в минулому році. Скаржаться – очевидно, відпочиваючим, які люблять тут засмагати або рибалити, байдужа природа. І в черговий раз закликають людей не смітити.

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Опубліковано Червень, 19 в 15:07



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