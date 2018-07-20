Три найбільші аварії і 18 померлих! Україна в полоні масових ДТП

18 життів забрали 3 найбільші аварії дня. Миколаївщина, Житомирщина та Хмельниччина. Причини з’ясовуватиме поліція, однак всюди був присутній фактор шаленої швидкості.

Майже 11 ранку. На в’їзді до Житомира переповнена пасажирами маршрутка врізається у вантажівку, яка теж на ходу, перед мікроавтобуса зім’яло повністю. Загинули всі, хто сидів ближче до водія. Це 10 людей, серед них і 6-річний хлопчик.

Першу допомогу травмованим надавали очевидці, згодом приїхали 5 швидких. Потерпілих з маршрутки рятувальники витягали спец-засобами. Десятьох поранених доставили в лікарні Житомира. Двоє дітей 10 та 13 років у тяжкому стані в реанімації. Та свідки кажуть, що і поліція, і медики діяли не оперативно.

Очевидці твердять – маршрутка їхала надто швидко. Журналіст, який спеціалізується саме на ДТП каже, що найпевніше, водій або заснув, або не впорався зі швидкістю. Можливо, вплинув дощ.

У поліції кажуть – усе покаже експертиза. І шукають людей з відеореєстраторами.

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Не ясно чому сталася і ДТП на Миколаївщині. Тут на світанку біля селища Криве, поряд озера теж зіткнулися маршрутка і вантажівка. Мікроавтобус Фольксваген, що повертався з Одеси до Гомеля, врізався у фуру, яка через несправність стояла на узбіччі. Водій та четверо пасажирів мікроавтобуса загинули на місці.

12 людей госпіталізовані до кривоозерської лікарні. Ті хто в найтяжчому стані перевезли до обласного стаціонару Миколаєва.

Усі, хто їхав у маршрутці – громадяни Білорусі. Зараз рух на трасі Київ-Одеса досі обмежений. Працює гаряча лінія, де надають всю інформацію щодо потерпілих. А також поліція затримала водія вантажівки для пояснень.

А це вже Хмельниччина. Тут ціла родина постраждала в ДТП у селі Прибузьке. Із фурою зіштовхнувся вже легковик. Загинули двоє батьків і чотирирічна донька. Старша 12-річна дівчинка вижила, але у тяжкому стані в реанімації. За словами очевидців, легковик їхав на великій швидкості. Водій та 2 пасажири фури отримали лише легкі забої.

Українські міста в жалобі. Призначена урядова комісія. Чиновники будуть з’ясовувати причини та обіцяють покращити безпеку руху. Але статистика щоденних аварій страшна – за півроку вже понад 1200 людей загинули на дорогах України.

До слова, причиною смертельної ДТП на Житомирщині, яка унесла 10 життів, міг стати людський чинник, а саме недотримання правил безпеки або швидкісного режиму.

Опубліковано Липень, 20 в 19:53



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