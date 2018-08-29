Тримає міцніше за куріння: стадії звикання і чи реально відмовитися від соцмереж

Відмовитися від соцмереж на 30 днів. У вересні стартує флешмоб Scroll Free Septemper.

Ініціатор – Королівська спілка громадського здоров’я Великої Британії. Його учасники не гортатимуть сторінки Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat та інших додатків протягом вересня. Або принаймні намагатимуться проводити в них якомога менше часу.

В організації вважають, це допоможе людям повернути контроль над своїм життям. Адже на сьогодні 40% населення планети і 30% українців є активними користувачами соцмереж, котрі, щонайменше, по дві години на день проводять у віртуальному світі спілкування і це реально затягує.

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Психологи навіть визначили 10 стадій залежності, котра може бути сильнішою за алкогольну i тютюнову.

Більшість не може прожити без соціальних мереж бодай декількох годин. Така залежність викликає тривогу, депресію, страх щось пропустити. Психологи застерігають, люди не живуть власним життям.

До слова, в Україні зростуть ціни на електроніку та побутову техніку.

Опубліковано Серпень, 29 в 10:46



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