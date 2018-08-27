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Триметрові крила та 8 годин польоту: в Україні з’явилися унікальні безпілотники

В Україні з’явилися перші безпілотники на сонячних батареях. Їх головний секрет – у триметрових крилах. На них – сонячні панелі, загальною потужністю 90 Ватт на годину. Поки накопиченої енергії сонця дрону вистачає на 8 годин безперервного польоту. Звичайний, приміром, в середньому літає лише до однієї години. Та в майбутньому розробники планують здивувати ще більше.

У польоті квадрокоптер бачить не просто гектари полів, а їхню детальну схему. Усе завдяки гіперспектральній камері. Надчутлива камера вловлює сонячне світло, відбите від листя рослин, і переводить у схематичне зображення. Залежно від забарвлення ділянки – можна зрозуміти, чи здорова рослина, чи не дошкуляють їй бур’яни та шкідники, скільки і яких добрив вона потребує. Дрон здатний сканувати до 20 гектарів поверхні землі за один політ.

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Оскільки Україна може похвалитися чи не найширшими полями – для розробки проекту обрали саме нас. Вітчизняна компанія працює над дроном спільно з Європейським космічним агентством та швейцарськими науковцями.

Раніше ця технологія була доступна лише в корпораціях-гігантах на кшталт Гугла чи Фейсбука. Та невдовзі – стане доступною звичайним фермерам. Однак сільським господарством діяльність дрона не обмежиться. Безпілотний вічний двигун планують використовувати мобільні оператори, рятувальники та працівники видобувної промисловості.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що Нова пошта доставлятиме посилки дронами.

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