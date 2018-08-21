Це не може залишитися безкарним: Сенат США про кібератаки Кремля

Америка продовжує тиснути на Росію санкціями.

Мінфін розширив обмеження на двох росіян, одну російську і одну словацьку фірми. Усе – через кібератаки.

Сенатори розпитували Мітчелла, чи розглядаються найближчим часом додаткові санкції проти енергетичного та банківського сектору Росії. Дипломат чітко не відповів, але зазначив, що його департамент завжди розглядає наступні можливі цілі.

Сенатори, які готові запровадити і додаткові обмеження, заявляють: майбутні санкції мають стосуватися російських кібератак на демократичні інститути США. Сьогодні компанія Microsoft опублікувала доповідь, в якій вказала на те, що російські хакери здійснюють атаки на сенат і консервативні аналітичні центри – інститут Гудзона і Національний республіканський інститут.

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Останнім часом вони критикують як Росію, так і адміністрацію Трампа. Хакери обманювали людей: ті думали, що клікають на статті цих аналітичних інститутів, а насправді потрапляли на сторінки хакерів, які крали їхні паролі. Сенатори кажуть: це не може лишитись безкарним.

Раніше стало відомо, що у США майже завершили законопроект про санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу Північний потік-2.

Опубліковано Серпень, 21 в 22:06



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