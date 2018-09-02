Прощання з Маккейном: на церемонію прилетів Петро Порошенко

З сенатором Джоном Маккейном пішла ціла епоха. Прощалися тисячі американців, видатні політики. Жалобні церемонії організували і в рідній для Маккейна Аризоні, й у Вашингтоні – у Капітолії. Це велика честь, яка за всю історію США випадала сенаторам доволі рідко. Офіційна церемонія прощання відбулась у кафедральному соборі Вашингтона.

Американці згадували Джона Маккейна як видатного політика і друга, а рідні – як зразкового сім’янина, сина та батька. Особливо смерть сенатора вдарила по його донці Меган.

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Вшанували пам’ять покійного сенатор і колишні президенти США – Барак Обама та Джордж Буш-молодший. Перед смертю Маккейн їх особисто попросив виголосити промови. Американці сприйняли це послання як те, що демократична і республіканська партії мають співпрацювати.

Враховуючи небайдужість покійного до України, попрощатися із ним приїхав Петро Порошенко та чимало наших політиків. Арсеній Яценюк та Віталій Кличко. Вони згадують, що Маккейн був щирим другом українців та відвідував Київ у найважчі дні.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Джон Маккейн помер у віці 81 року 25 серпня

Опубліковано Вересень, 02 в 16:04



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