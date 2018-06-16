Ціна від $4 тис! Плюси і мінуси електричного велосипеда

Уже місяць він не зважає на затори та вартість пального, бо Павло придбав електричний велосипед. Ганяє зі швидкістю до 80 км за годину, при цьому крутити педалі не треба. Сів і поїхав, головне – не забувати заряджати та встигати відповідати на запитання автомобілістів. Бо під час зупинки на світлофорах він справжня зірка.

Електровелосипед – рекордсмен книги Гіннеса. Без підзарядки проїжджає найбільше у світі – 367 кілометрів. Майже вп’ятеро більше ніж попередник. І він розробка українців, підприємець має кур’єрську службу. Поставив за мету доставляти товар за годину, але у столиці це можливо лише велосипедами. Аби кур’єри за день не падали від втоми, вирішили брати електричні. Ще 3 роки тому користувалися китайськими розробками.

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Спочатку на велосипеди пробували чіпляти додаткові акумулятори, було неефективно. Тож взялися за розробку своїх електробайків. Головний виклик – аби вони без підзарядки проїжджали не десятки, а сотні кілометрів. Знайшли майстрів, встановили двигун, батареї, схожі на ті, що стоять у Теслі. І ось – кур’єр Володимир без проблем гасає з одного кінця міста в інший.

Основний мінус велосипеда – його ціна. Коштує він 4 тисячі доларів, але попри це, майже 100 таких байків уже їздять Україною. Менш ніж за рік компанія вже отримала замовлення з Європи, США та Австралії на 50 велосипедів. До винаходу українців приглядаються навіть американські поліцейські.

Та незважаючи на ціну – власник ектробайка Павло розповідає про свою економію. Якщо раніше на таксі за місяць витрачав тисячі гривень, то тепер усього 28грн. На зарядку велосипеда. І крім інших плюсів – це екологічний і модний транспорт.

До слова, Україна без сміття – проект Нового лідера Максима Бородіна.

Опубліковано Червень, 16 в 16:26



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