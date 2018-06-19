Цифри знизились! Скільки росіян хочуть бачити Путіна президентом у 2024

Половина росіян хочуть, щоб Путін був президентом і після 2024 року. Про це пишуть Вєдомости з посиланням на опитування Левада-центру.

При цьому жителі Росії хочуть повномасштабних змін та покращення рівня життя. Соціологи додають – наступників у Путіна немає.

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Цікаво, що в серпні минулого року президентом Путіна хотіли би бачити більше людей – майже 70%. Нагадаю, що згідно з конституцією Росії президент не може обіймати посаду 3 терміни поспіль.

До слова, з’явилася інформація про те, що уряд Росії наказав знищувати облікові картки на засуджених за радянських часів.

Опубліковано Червень, 19 в 14:59



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