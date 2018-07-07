Тунельна війна – бойовики прорили підземні ходи і погрожують підривати ЗСУ

За минулу добу в штабі об’єднаних сил нарахували їх до 30. Найгарячіше на Приазов’ї.

Там по захисниках Широкіного бойовики вгатили з протитанкових керованих ракет та мінометів калібром 82 мм.

На інших ділянках фронту калібри були менші. Під вогонь окупаційних військ загалом потрапили околиці 16 населених пунктів на всіх напрямках.

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З боку українських військ підтверджується інформація від патріотів з окупованих міст, що бойовики на передову завели нові снайперські групи.

В районі Красногорівки на захід від окупованого Донецька один український армієць зазнав поранень від снайперського вогню.

А от цікава інформація надійшла від бойовиків батальйону П’ятнашка в районі авдіївської промзони.

Російський пропагандист Семен Пегов розповідає про нове донецьке метро.

Начебто бойовики на промці прорили підземні тунелі під українськими позиціями, і погрожують підривати їх в разі прориву Збройних сил України.

Українські військові на промці досить скептично навіть із посмішкою ставляться до таких інформаційних погроз. І вже готуються використати тунелі, які прорили бойовики.

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Опубліковано Липень, 07 в 14:02



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