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Турецька криза: причина девальвації ліри та чи зачепить Україну

20% з початку цього тижня і 40% – за останній рік. Турецька валюта – ліра – втрачає позиції з геометричною прогресією.  Фінансова криза в Туреччині для багатьох стала несподіванкою. Втім назрівала давно. Після глобального фінансово-економічного фіаско 2008 року Анкара підтримувала економіку розширюючи кредитування. Та згодом це призвело до різкого пришвидшення інфляції – і на початку цього літа вона становила майже 15,5%.

Погіршили ситуацію й нещодавні санкції США проти Туреччини – у відповідь на небажання Анкари звільнити американського пастора Ендрю Брансона, якого підозрюють у причетності до спроби державного перевороту в Туреччині. Однак турецька влада вважає, що падіння ліри – не наслідок авторитарного керування країною, а було спричинене штучно, зокрема, через соціальні мережі , і вже почала розслідування. Обвал турецької ліри пов’язують з американськими санкціями. А президент Ердоган називає це політичною змовою проти Анкари.

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Українську економіку турецька криза фактично не зачепить, а от європейці вже побоюються, що компанії країни не зможуть обслуговувати свої борги.

Ердоган закликав громадян продавати долари і золото заради порятунку ліри, та також пообіцяв перевести з долара на національну валюту зовнішні торговельні операції з Україною, Іраном, Китаєм та Росією. А центробанк пообіцяв підтримати банки країни, аби уникнути краху фінансової системи. Втім експерти налаштовані скептично. Кажуть – ситуація не зміниться поки Анкара не змінить своєї поведінки в геополітиці.

Раніше Факти ICTV писали, яким буде курс долара в Україні до кінця 2018.

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