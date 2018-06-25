Твереза і зла молодь чи Росія: хто винен у нападах на ромів

У справі про напад на поселення ромів у Львові оголошено підозру вісьмом затриманим. Причетність ще шістьох осіб до інциденту встановлюється. Окрім кримінального провадження, відкритого за умисне вбивство, відкрито ще три: хуліганство, втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність та порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності. Нагадаємо, у злочині підозрюють сімох хлопців віком 16-17 років, а також 20-річного організатора нападу. Хлопців можуть ув’язнити на 15-ть років або навіть довічно.

Кривавий розгін табору. У ніч на неділю на поселення ромів у Львові напали молодики в масках. Вони розгромили наметовий табір, не шкодуючи нікого з його мешканців. Один із ромів загинув від удару ножем, ще 4-ро травмовані. Зупинити побоїще змогли лише поліцейські.

Радж – брат загиблого. У 20-тирічного юнака 7 ножових поранень.

Ще трьох ромів, які постраждали, медики вже відпустили додому. Раджа ще потримають кілька днів.

На трагедію під Львовом уже відреагували в світі. Зокрема американське посольство в Києві повідомило, що США шоковані нападом на табір ромів. І нагадали: в Європі, зокрема в Україні, немає місця расизму. Рішуче засудив трагедію і президент парламентської асамблеї Ради Європи Мікеле Ніколетті. Правоохоронці підозрюють учасників угрупування Твереза і зла молодь – це незареєстрована організація, що використовує ультраправу символіку. Проте голова СБУ Василь Грицак припускає: за нападом на ромів у Львові може стояти Росія.

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Це вже не перший напад на ромів. Особливо вони почастішали цього року. Націоналістичні організації руйнували циганські табори поблизу Львова, Тернополя та в Києві. Однак тоді обійшлося без жертв. ромські громадські організації занепокоєні: з попередніх погромів висновків так і не зробили.

Занепокоєння в ромів викликають і посилення агресивних настроїв у суспільстві. Обурені сусідством із циганськими таборами, люди жадають позбутися їх, часто радикальними способами. Бо поліція не може притягнути до відповідальності тих циганів, які часто обкрадають людей на вулицях міста.

Чіткої офіційної статистики стосовно ромів у країні просто не існує. За різними даними, їх в Україні від 50 до 400 тис, найбільше на Закарпатті, Одещині та Харківщині. Утім, кочують переважно найбідніші – закарпатські роми. Вони не знають української мови, не мають грошей і освіти, тисячі не мають навіть документів. На життя заробляють переважно збором вторсировини, жебрацтвом та крадіжками. Але замість ненависті та агресії правозахисники закликають владу до цивілізованого вирішення ромських проблем: насамперед подолання неосвіченості та безробіття.

До слова, у Львові затримали 9 учнів, яких підозрюють у нападі на табір ромів.

Опубліковано Червень, 25 в 21:02



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