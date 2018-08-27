Творчість, ремесла та побут – етнофестиваль на честь Франка на Львівщині

Ідейник нації, талановитий і працелюбний письменник, публіцист та науковець – сьогодні 162-й День народження Івана Франка.

Напередодні його уродин, львівські творці організували етнофестиваль на малій батьківщині Івана Яковича – у селі Нагуєвичі – гостям свята показали, якими були часи Франка.

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Окрім побутового, гостям свята показали і творче життя таланта. Зробили реконструкцію доби історичної повісті Захар Беркут. А також навчали малювати героїв казки Лис Микита, показали тематичні малюнки на гонтах до поеми Мойсей.

До слвоа, у День незалежності у прифронтовому Маріуполі – відбувся великий фестиваль національної музики Твоя країна Фест, що зібрав найкращих виконавців.

Опубліковано Серпень, 27 в 15:13



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