Твоя країна Фест у Маріуполі: українські пісні за декілька кілометрів від лінії фронту

За два десятки кілометрів від лінії фронту – гучно лунали українські пісні. У День незалежності у прифронтовому Маріуполі – відбувся великий фестиваль національної музики Твоя країна Фест, що зібрав найкращих виконавців.

Відзначити свято – до середмістя прийшли сотні маріупольців – у вишиванках та із національними прапорами.

У прифронтовому місті, що за два десятки кілометрів від лінії фронту, українські пісні звучать-по особливому, зізнаються виконавці.

Твоя країна Фест, збирає найкращих виконавців – Антитіла, Бурмаку, Тартака, Мандри. Його учасники, за словами організаторів, уже встигли виступити в Ізмаїлі та Генічеську. А на День незалежності – вирушили саме до Маріуполя. Аби за два десятки кілометрів від лінії розмежування – гучно лунали українські пісні.

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Організатори фестивалю кажуть, після Маріуполя вирушать у вересневе турне іншими містами. А вже наступного року, сподіваються влаштувати концерт, у звільненому Донецьку.

Нагадаємо, Океан Ельзи запалив Олімпійський на День незалежності.

Опубліковано Серпень, 25 в 20:22



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