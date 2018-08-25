Твоя країна Фест у Маріуполі: українські пісні за декілька кілометрів від лінії фронту
За два десятки кілометрів від лінії фронту – гучно лунали українські пісні. У День незалежності у прифронтовому Маріуполі – відбувся великий фестиваль національної музики Твоя країна Фест, що зібрав найкращих виконавців.
Відзначити свято – до середмістя прийшли сотні маріупольців – у вишиванках та із національними прапорами.
У прифронтовому місті, що за два десятки кілометрів від лінії фронту, українські пісні звучать-по особливому, зізнаються виконавці.
Твоя країна Фест, збирає найкращих виконавців – Антитіла, Бурмаку, Тартака, Мандри. Його учасники, за словами організаторів, уже встигли виступити в Ізмаїлі та Генічеську. А на День незалежності – вирушили саме до Маріуполя. Аби за два десятки кілометрів від лінії розмежування – гучно лунали українські пісні.
Дивіться: Літаки, автотрейлери та ягоди: як українці підкорюють світ своїми винаходами
Організатори фестивалю кажуть, після Маріуполя вирушать у вересневе турне іншими містами. А вже наступного року, сподіваються влаштувати концерт, у звільненому Донецьку.
Нагадаємо, Океан Ельзи запалив Олімпійський на День незалежності.
Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!