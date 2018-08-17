Ти б ще міг багато чого зробити. Згадки батьків та друзів про Скрябіна

Сьогодні легендарний український музикант, лідер гурту Скрябін Кузьма, мав би святкувати ювілей – 50 років.

Андрія Кузьменка можна сміливо назвати людиною-оркестром. Він був співаком, телеведучим, продюсером. І без перебільшення талановитим – кожна пісня з двадцяти альбомів стала хітом.

Привітний, дотепний, людяний і без жодного пафосу – таким він запам’ятався мільйонам шанувальників.

Він не боявся говорити правду, якою гіркою вона не була б.

Не терпів лукавства. Пісні він творив легко. І жив легко. Любив зустрічатися з друзями, любив спілкуватися з мамою. Ольга Михайлівна пригадує, він по декілька разів на добу телефонував їй.

– Я ніяк не могла звикнути, що телефону нема, дзвінків . Я, як він був малий, то кожну неділю мусила щось пекти. Були в нас фірмові рецепти, тістечка називались 22 кулака, – розповідає мама Андрія Ольга Кузьменко.

У дитинстві Андрій мріяв бути водієм сміттєвоза, займався плаванням і біатлоном. Він ріс під віолончельну класику і ще малим на хвилях польського радіо слухав зарубіжний рок. А свої перші репетиції проводив не на модних сценах, а в актовій залі рідної школи та будинку культури в Новояворівську, розповідає друг Кузьми співак Лесик.

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Веселою вдачею Андрій вдався у батька. Віктор Кузьмович пишається, що син був простим – який в житті, такий і на сцені. І чи не щодня ходить на могилу.

– Привіт, синочок, я знов до тебе прийшов. 50 років, Андрійчику, кругла дата, шкода, що тебе нема з нами, ти б ще міг багато чого зробити, – говорить батько Віктор Кузьменко.

До слова, Факти ICTV підготували 10 влучних цитат співака.

Опубліковано Серпень, 17 в 11:03



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