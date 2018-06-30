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Ти ще колись зіграєш головну! У Парижі вшановують Василя Сліпака

Цими днями по всьому світу вшановують пам’ять загиблого на Донбасі оперного співака Василя Сліпака. Куля снайпера обірвала життя героя два роки тому.

Колеги співака влаштували на його честь музичний марафон.

Концерт був у Київській консерваторії, де великий зал назвали іменем Сліпака, музика звучатиме у Львівській філармонії, а вчора хороброго воїна згадував Париж. При чому українською і віршами нашого колеги – журналіста і ведучого ICTV – Сергія Смальчука.

Дивіться: 2 роки без Василя Сліпака. Як оперний співак захищав Україну

На другі роковини загибелі – в Українському культурному центрі, в Парижі – де так часто лунав його спів.

До слова, раніше Факти ICTV писали, яким був оперний геній Василь Сліпак.

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