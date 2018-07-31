Тиха година у АТО: що роблять бійці у “вільний” час

На Приморському напрямку у зведеннях штабу операції об’єднаних сил – Лебединське, Павлопіль, Гнутове та Широкино. По наших позиціях біля Водяного противник кілька разів відкривав вогонь із мінометів калібром 120-мм та 82-мм. Також тут застосовуються гранатомети, й озброєння БМП. До того ж поблизу Маріуполя знов почали працювати знімальні групи пропагандиських телеканалів, на чолі з кураторами із Росії.

Вільна і тиха година на позиції – час для господарських справ й піклування про власну зброю. Морські піхотинці, які перебувають під Павлополем, поблизу Маріуполя, чистять автомати, та кулемети. Застосовувати їх доводилося ще кілька годин тому.

Як розповідають хлопці, останні кілька днів спостерігається активізація бойовиків. Сезон збору врожаю фактично закінчено, тому сподіватися на продовження так званого хлібного перемир’я з боку ворога – не доводиться.

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Напередодні саме на Приморському напрямку російські окупанти знов намагалися пройти українські укріплення диверсійно-розвідувальною групою. Діяли знахабніло, прохід намагалися прикрити вогнем артилерії. Але, марно.

Окрім цього за даними української розвідки саме на Маріупольському напрямку на позиції так званого 9-го мотострілецького полку морської піхоти терористичної ДНР знов прибули знімальні групи пропагандиських телеканалів з кураторами, безпосередньо із Росії. Головна мета їхньої роботи – створення картинки, що дискредитувала б збройні сили України.

Про ймовірне загострення ситуації повідомляють й представники наглядової місії ОБСЄ, які працюють на Приморському напрямку. У свіжому звіті спостерігачі відзначили кілька нових установок систем залпового вогню Град, які завезли на Донбас з території російської федерації.

До слова, нове напруження на передовій – під вогнем Кримське.

Опубліковано Липень, 31 в 19:51



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