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Тисячі людей без роботи, країна без фруктів: виробники яблук на межі банкрутства

Виробники яблук в Україні опинилися на межі банкрутства – попри нечуваний врожай, у фермерів не буде прибутків, навпаки – очікують шалених збитків.

Підприємства-переробники хочуть знизити закупівельні ціни і не на копійки, а одразу з 6 гривень до однієї. Та таким тиском переробники рублять гілку, на якій сидять, адже ризикують залишитися без сировини. За таких цін галузь зникне, а тисячі задіяних в ній людей, залишаться без роботи.

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Багато фермерів мають невиплачені кредити, та ще й сплачують офіційні податки. Тож повальне зниження цін на яблука підкосить найміцніших. І вже наступного року українські заводи-переробники залишаться без сировини.

Вчора Факти ICTV писали про те, що диво-яблуня почала плодоносити на Сумщині. Працівники станції натуралістів, які доглядають за деревом, кажуть, і яблуня, і плоди мають чудодійні властивості.

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