Тисячі людей і найкращі виконавці з усього світу – фестиваль Джаз на Дніпрі

Кращі джазові виконавці світу – на одній сцені у Дніпрі. Сьогодні останній день музичного фестивалю, який відновили три роки тому.

Тисячі людей просто неба зібралися, аби почути улюблених виконавців. Цьогоріч сюди приїхали музиканти з Австралії, США, Японії, Франції, Латвії та Польщі.

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Цей фестиваль ювілейний – вже 50 років як до Дніпра з’їжджаються найкращі джазові виконавці. Культову музичну подію відродили три роки тому після багаторічної паузи. Відтоді захід реалізується в рамках програми міського голови Бориса Філатова Культурна столиця.

Нагадаємо, аргентинський настрій і атмосферу у Києві відтворили музиканти з нового джаз-бенду Аргентум.

Опубліковано Липень, 22 в 14:14



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