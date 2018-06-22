Тюрма, звільнення і пеня – новий пакет законів про аліменти
Міністр юстиції Павло Петренко роз’яснив три нові законопроекти.
Чим нові документи відрізняються від попереднього ухваленого закону?
Це другий проект законів Чужих дітей не буває. Він є більш комплексним, регулює відносини.
Це не тільки посилення відповідальності за несплату аліментів, це мотивація відповідальних батьків.
Про заборгованість
Після прийняття закону, заборгованість автоматично буде перерахована в сторону збільшення. Вводиться кримінальна відповідальність за європейським стандартом, за ухилення від суспільно-корисних робіт від сплати аліментів до 2-х років тюрми.
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– Хто контролюватиме і перевірятиме боржників?
Є публічний реєстр, який Мінюст запустило 6-го лютого. Там близько 200 тис боржників, які не сплатили борг понад 3 місяці. Проти них застосовується жорсткі санкції, заборона виїзду за кордон, заборона керування транспортними засобами, і нові санкції.
– Які санкції передбачені батькам які не платять гроші?
Проти них застосовується жорсткі санкції: заборона виїзду за кордон, заборона керування транспортними засобами, і нові санкції. Якщо борг понад 6 місяців – можлива кримінальна відповідальність.
До слова, авто Ferrari арештували через борг за аліментами у розмірі 245 тисяч гривень.