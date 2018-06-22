Тюрма, звільнення і пеня – новий пакет законів про аліменти

Міністр юстиції Павло Петренко роз’яснив три нові законопроекти.

Чим нові документи відрізняються від попереднього ухваленого закону?

Це другий проект законів Чужих дітей не буває. Він є більш комплексним, регулює відносини.

Це не тільки посилення відповідальності за несплату аліментів, це мотивація відповідальних батьків.

Про заборгованість

Після прийняття закону, заборгованість автоматично буде перерахована в сторону збільшення. Вводиться кримінальна відповідальність за європейським стандартом, за ухилення від суспільно-корисних робіт від сплати аліментів до 2-х років тюрми.

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– Хто контролюватиме і перевірятиме боржників?

Є публічний реєстр, який Мінюст запустило 6-го лютого. Там близько 200 тис боржників, які не сплатили борг понад 3 місяці. Проти них застосовується жорсткі санкції, заборона виїзду за кордон, заборона керування транспортними засобами, і нові санкції.

– Які санкції передбачені батькам які не платять гроші?

Проти них застосовується жорсткі санкції: заборона виїзду за кордон, заборона керування транспортними засобами, і нові санкції. Якщо борг понад 6 місяців – можлива кримінальна відповідальність.

До слова, авто Ferrari арештували через борг за аліментами у розмірі 245 тисяч гривень.

Опубліковано Червень, 22 в 11:51



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