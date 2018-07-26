У 1 клас замість квітів з телевізором і ламінатором. Скандал у львівській школі

Хочеш влаштувати дитину в перший клас – плати гроші. Львів’янин Богдан переконався у цьому на власному досвіді. Свою шестирічну доньку вирішив віддати у найближчу школу – навчально-виховний комплекс Європейський. Заклад – державний. Однак, уже на перших батьківських зборах батька приголомшили – у класі для першачків немає навіть парт.

Пан Богдан вирішив розібратися – зателефонував на гарячу лінію. Після цього відбулися ще одні збори, і забаганки дирекції змінилися – каже, про парти забули, натомість, оголосили новий список – зробити ремонт у класі та купити обладнання.

Чоловік показує переписку батьків у соцмережі. До списку замовлень від працівників школи додався телевізор, стіл та стілець для вчителя, ламінатор, принтер. Після такого свою дитину до навчального закладу львів’янин вирішив не віддавати. Каже, забаганки дирекції інших батьків також обурювали, проте далі розмов у вайбері – справа не дійшла.

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Зв’язатися з директоркою НВК Європейський нам не вдалося – вона у відпустці. У міському управлінні освіти кажуть – говорили з батьками першокласників. І вони, буцімто, самі, побачивши, вирішили зробити ремонт та закупити меблі і обладнання. Однак, гроші на це все вже є з міського бюджету, а це 80 тис. гривень.

Згідно з цією ухвалою, батьки Львова можуть робити благодійні внески лише за власним бажанням і лише на офіційний рахунок школи. Аж ніяк не на чиюсь особисту картку та ще й під тиском дирекції школи.

До слова, скандал на Харківщині: у Первомайську на продаж виставили дві школи.

Опубліковано Липень, 26 в 10:50



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