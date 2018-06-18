У Чехії відтворили Битву п’яти армій з Хоббіта
Удари списів, дзвін мечів та посвисти стріли – таку мальовничу картину можна було побачити напередодні в лісі неподалік Праги.
Шанувальники творчості Джона Толкіна влаштували реконструкцію Битви п’яти армій із його саги про Хоббіта. Участь взяли більш як тисяча ентузіастів – чоловіки та жінки, одягнені в костюми з оповідей Толкіна зі зброєю, описаною в його книгах.
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Таке видовище тут влаштовують ось уже 18 років поспіль. Особливість цих реконструкцій у тому, що вони не мають конкретного сценарію і не копіюють детально подій книги. Зокрема, ось уже кілька років у такій баталії під Прагою перемагають сили зла.
Втім учасники кажуть: головна цінність зібрань – у можливості поринути в атмосферу улюблених творів та поспілкуватися з однодумцями.
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