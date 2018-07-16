У Черкасах сміливці перепливли Дніпро у його найширшому місці

Випробувати себе на швидкість і витривалість – у Черкасах сміливці професіонали і аматори переплили Дніпро у його найширшому місці. У міжнародному запливі було понад півсотні відчайдухів з усієї України, Білорусі і Німеччини.

Не результат, а задля задоволення – 45-річний німець Мартін на березі Дніпра готується до запливу. Поруч – трохи півсотні таких же відчайдухів. Дистанцію 10 км облаштували у найширшому місці Дніпра. Пловці розминаються і готуються морально.

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У воді доведеться провести від 2-х до 5-ти годин. Задля безпеки кожний учасник отримав яскравий буй. Впродовж усієї дистанції плавців страхують і супроводжують люди на човнах і байдарках. Для них у воді створили спеціальний коридор, аби ті не збилися з курсу чи не заплили у водорості.

Рекордсмен дистанції – черкаський триатлет Олексій Сюткін. 5 років тому спортсмен проплив 10 км за одну годину 57 хв. Нині він спостерігає чи поб’ють його рекорд.

Дмитро Маляр з Дніпра подолав дистанцію за 2 години 19 хв. Це перша спроба перепливти Дніпро. Пливли 10 км через Дніпро і спортсмени, і любителі. Були тут і дистанції на 3, півтора та 1 км. Окремі перегони організували для дітей.

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Опубліковано Липень, 16 в 13:57



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