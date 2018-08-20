У черзі з народження. В Миколаєві катастрофічно не вистачає дитсадків

Завідувачка миколаївського дитсадка показує тріщини на будівлі – її вже 55 років капітально не ремонтували. Два роки тому замінили дах, торік роботи планували, але експертиза визнала: приміщення у передаварійному стані. Про всяк випадок третину садочка з одного крила переселили до інших приміщень. І тепер не набирають 100 дітей: одну ясельну та дві молодші групи.

Тепер фахівці вирішують: розбирати будинок чи укріплювати стіни і фундамент. Педагоги і батьки просять капітально відремонтувати приміщення, адже влаштувати дитину до іншого закладу проблематично.

У Миколаєві потрапити до садочка мріють 1800 дітей. Але місце гарантовано тільки тим, кого батьки записали до електронної черги одразу після народження. Дошкільних закладів не вистачає.

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Востаннє новий дитсадок місто збудувало чотири роки тому – тут виховують діток з одного кількатисячного мікрорайону. Але в інших проблема залишилась. У мікрорайоні Північний, який стрімко забудовується, новий заклад очікують 25 років. Котлован під будівництво вже заріс травою.

За два роки витратили гроші аж на два проекти садочка. Але коли нарешті почнуть роботи – чиновники не кажуть – зводити нема за що.

Не менш обережно обіцяють і викупити садочок в іншому мікрорайоні. У 90-их роках заклад продали у приватну власність. Доцільність покупки у 18 млн грн. вже не один місяць обговорює спеціальна комісія з чиновників. Хоча мешканці мікрорайону 5 років вимагають таки відновити заклад.

До слова, у Дніпрі на подвір’ї школи планують збудувати багатоповерхівку.

Опубліковано Серпень, 20 в 11:39



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