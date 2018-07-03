У Дніпрі масово зносять наливайки – де, як та скільки вже демонтовано

Вантажним краном чи бульдозером – так у Дніпрі борються з незаконними пунктами продажу алкоголю. Зносять “наливайки” у всіх районах міста. Загалом із початку року демонтували понад 30 таких пунктів продажу. Роблять усе в межах закону, а головне – без попередження.

Підігнали вантажний кран і всього за кілька хвилин знесли кіоск, так у Дніпрі ліквідували чергову наливайку. Незаконно алкоголь тут продають уже давно. Місцеві мешканці не раз на це скаржилися.

Наливайки демонтують абсолютно законно, кажуть юристи мерії. Власники таких точок отримують приписи на самовільний демонтаж тимчасових споруд, однак не поспішають їх виконувати, думають – може пронесе. Тому мафи прибирають примусово – керуючись рішенням виконкому міської ради.

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У соцмережі створили спеціальну спільноту – тут мешканці залишають адреси та фотографії МАФів, де незаконно продають алкоголь. Кожний випадок вивчають інспtктори. Загалом у місті за 2 роки знесли понад 200 незаконних пунктів продажу алкоголю.

Демонтовані мафи відвозять на спеціальну базу. Звідти власник може забрати своє майно, щоправда, має оплатити послуги евакуатора та зберігання.

Зараз у Дніпрі насамперед борються з невеликими кіосками. Потім візьмуться за стаціонарні наливайки і ті, що в радіусі 300 метрів від навчальних закладів. У планах – демонтувати ще кілька десятків пунктів продажу.

До слова, Факти писали про основну причину алкоголізму.

Опубліковано Липень, 03 в 17:04



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