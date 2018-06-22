У Дніпрі на подвір’ї школи планують збудувати багатоповерхівку
Просто поруч зі школою може з’явитися багатоповерхівка.
Батьки та адміністрація школи звертались до суду, але марно.
У відчаї батьки прийшли з пікетом до мерії. Вимагають повернути відчужену землю у власність школи.
У міській раді виправдовуються, про ситуацію дізналися лише минулого тижня. В усьому звинувачують попередню владу. Готують документи на скасування рішень щодо відведення земельної ділянки під забудову.
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Такий випадок не рідкість. Багатоповерхівку зводять на землі, що належала спортивній школі. За 3 метри від будинку ще один навчальний заклад. Будівництво нині заморозили – відтак техніку безпеки ніхто не контролює, а поруч щодня ходять діти.
Єдиний вихід – домовлятися з забудовником. Поки на зв’язок з адміністрацією 10-ї школи він не виходив. Якщо землю все ж таки повернуть навчальному закладу, на томуу місці хочуть збудувати спортивний майданчик.
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