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У Франківську після ремонту фасаду обвалився балкон разом із жінкою

Нещасний випадок в Івано-Франківську. Прямо в центрі міста обвалився балкон історичного будинку.

В цей час на ньому стояла 87-річна жінка. Старенька у важкому стані. В неї черепно-мозкова травма та перелами ребер.

У тому, що сталося, мешканці будинку звинувачують місцеву владу.

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Люди показують стоси документів – це звернення до місцевих чиновників. Кажуть, востаннє гроші виділяли ще 18 років тому.

У поліції за фактом обвалу відкрили кримінальне провадження. Хто винен у тому, що постраждала жінка – встановлять слідчі. Балкони падають в Івано-Франківську не вперше – лише цього року – це вже третій випадок.

Нагадаємо, на Львівщині на сміттєвому полігоні запустили сортувальну лінію.

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