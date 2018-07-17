У Франції випав град, розміром із тенісний м’яч
У Францію на кілька годин повернулася зима. На заході країни випав густий град, розміром із тенісний м’яч. Фото користувачі розміщують у соцмережах. На них люди в літньому вбранні серед “засніжених” вулиць, дворів і доріг.
Шматки криги з небес побили будівлі та завдали шкоди виноградникам. Град принесла із собою гроза, що пронеслася над регіоном у супроводі сильного вітру. У передмістях поламало дерева.
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Під одним із них загинув чоловік. У регіоні оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Синоптики прогнозують, що найближчими днями погода ще погіршиться.
До слова, після сильної зливи Хмельницький пішов під воду.
2018-07-17Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.