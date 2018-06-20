У Харкові заради багатоповерхівки знищили садибу родини Синякових

Він міг би стати туристичною родзинкою міста і навіть місцем паломництва футуристів, однак його зруйнували заради чергової багатоповерхівки. У Харкові знищили старовинну садибу родини Синякових – видатних діячок культури першої чверті минулого століття і муз відомих поетів та художників.

Сестри Синякови надихали Маяковського, Пастернака, Єсеніна, а прізвище художниці Марії Синякової в топі авангардистів світу. Нині єдина згадка про талановитих українських жінок не тільки на Харківщині, а й в Україні ще лишилася в Зміївському районі. Це заміський будинок Синякових, занедбаний і напівзруйнований.

Заміська дача харківського купця Михайла Синякова в селі Красна Поляна. Він її побудував на початку двадцятого століття для своїх дітей. Всі 9 мали гарну освіту, а 5 дівчат ще й небувалу красу. Вони зводили з розуму видатних поетів та художників.

В часи революції садибу комунізували, стіни пофарбували в радянському стилі, картини та унікальні речі – розікрали. А останні десять років тут жили безхатьки. Відомий британський галерист-колекціонер Джеймс Баттервік відвідав це місце рік тому і побачене його вразило.

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Сам будинок ще можна зберегти – відремонтувати дах, укріпити стіни, відтворити галерею. На все треба 1,5 млн грн. Та нині в садиби немає навіть господаря, каже мистецтвознавець. За 10 років лише домоглися зарахування будинку до державного реєстру нерухомих пам’яток України. Тут планують створити філію музею Синякових, а головний офіс мав би бути у Харкові.

Краєзнавець Андрій Парамонов відшукав в архівах документи про харківський маєток Синякових ще у 2002 році, 16 років добивався, аби дім взяли під державну охорону, однак марно. На місці садиби – зведуть багатоповерхівку.

Відповідь чиновників невтішна, історичних пам’яток на Харківщині понад 9 тис, за всіма не услідкуєш.

У Харкові будинків, яким загрожує руйнування сотні: це і садиба лікаря Сурукчі, де любив гостити Шаляпін, і будинки, де жили письменник Бунін та композитор Борткевич. Історики не впевнені, чи встоять ці маєтки ще бодай років 5.

До слова, на Миколаївщині 160 учнів школи замість класів навчатимуться у колишній майстерні.

Опубліковано Червень, 20 в 11:24



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