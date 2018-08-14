У кадрі Львів: найпопулярніші кінолокації міста

Вулиці у Львові називають іменами всесвітньо відомих режисерів, а площа Ринок улюблене місце не лише туристів, а й продюсерів. Місто Лева як тло для художніх фільмів стає популярнішим з кожним роком.

Знімати свої стрічки приїжджають професіонали не лише з українських, а й з польських, індійських та американських кіностудій.

40 років тому в дворику Вірменської церкви хоробрий Д’Артаньян змагався з гвардійцями кардинала Ришельє. Саме тут знімали фільм про трьох мушкетерів. Львів у фільмах ставав не лише столицею Франції – його вулички перетворювалися на індійські, італійські та іспанські. Тут знімали повоєнну Прагу та середньовічний Лондон.

Бруківка на площі Ринок та шпилі львівських соборів з’являлися у старих стрічках і в сучасних роботах. Торік відомий польський режисер Кшиштоф Зануссі знімав свій фільм у в’язниці на Лонцького.

А кожен львів’янин може пройти тією ж дорогою, що і герой італійського фільму Перемир’я.

Львів як кінолокація набирає популярності.

Кілька короткометражок зняв у Львові і режисер Тарас Дронь.

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Нині Львів приваблює не лише старовинною архітектурою, каже режисер – для зйомок ідеально підходять і промислові та спальні райони. Продюсери вибирають місто й через те, що тут можна орендувати необхідне обладнання.

Організувати зйомки у Львові допомагає місцева кінокомісія – вона шукає необхідні локації та сприяє отриманню необхідних дозволів. Щоправда, за це не має ні копійки – збору за знімання у місті Лева немає.

Натомість місто отримує прибуток в інший спосіб – працівники компанії орендують павільйони й житло, а також харчуються у львівських закладах, а підприємці платять податки – так і наповнюють бюджет.

Що більше зйомок у Львові, то більше туристів приїжджають сюди. Адже за допомогою кіно, впевнені фахівці, формується образ міста, і дедалі більше людей хочуть подивитися на архітектурні шедеври в Україні. Тож у міській раді сприяють зйомкам.

За останні 8 місяців у Львові відзняли 40 проектів – українських та іноземних фільмів і реклам. А на конкурс кіно про саме місто цьогоріч подали заявки 60 режисерів, ще 2 роки тому їх було всього 10.

До слова, рецензія на Mamma Mia! 2: танцюючий Броснан і відсутність Стріп.

Опубліковано Серпень, 14 в 19:53



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