У Конотопі може зникнути єдиний комунальний транспорт

У Конотопі може зникнути єдиний комунальний транспорт. Замість 2 грн місцянам за проїзд вже доводиться платити 4 грн. Стотисячне місто стало заручниками політичних ігор місцевих еліт.

Конотоп вже півроку живе без бюджету. У райцентрі паралізовано роботу трамвая. До речі це чи не головна візитівка міста. Працівникам трамвая не виплачуються зарплати і нині електротранспорт переведений у режим простою. Та місцевіа влада вирішувати конфлікт не поспішає.

Марія у конотопському трамвайному управлінні працює водієм вже майже 4 роки. Та ось уже кілька тижнів дівчина щодня приходить на роботу, але на рейс не виїжджає. Через зарплатні борги їхнє підприємство зупинилося. Місто винне транспортниками 1,5 млн грн.

Проблеми виникли через неухвалений бюджет міста на цей рік. Стотисячний Конотоп чи не єдиний райцентр України, який живе без цього документа понад півроку.

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І 150 працівників трамвайного депо стали заручниками політичних ігор місцевих князьків, переконують електро-транспортники. Кажуть, мер Артем Семеніхін начебто хоче повністю ліквідувати трамвай у Конотопі. А в депо облаштувати приватний автобусний парк.

Та міський голова усі звинувачення відкидає. Мовляв роботу електротранспорту призупинено через аварійний вагонний парк. Депо вимкнене від електропостачання.

Трамвайники заборгували за світло понад 2 млн грн. У всіх бідах мер звинувачує депутатів. Мовляв, це вони не хочуть голосувати за бюджет і програму розвитку електротранспорту.

Однак депутати переконують, вони не проти реконструкції трамвая, і не проти проголосувати за відновлення його роботи. Але хочуть, щоб реконструкція електротранспорту відбувалася прозоро. До того ж мерія має змогу й нині платити зарплату працівникам.

Відсутність трамвая у Конотопі неабияк б’є по кишені місцевих жителів. За проїзд у маршрутках їм тепер доводиться платити удвічі більше. Люди побоюються, що під словом “реконструкція”, їхній електротранспорт взагалі більше не вийде на колії.

До слова, у мегаполісах з’являться довгострокові транспортні схеми.

Опубліковано Липень, 25 в 17:08



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